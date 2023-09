Il Matera Film Festival per due giorni a Ferrandina

C’è anche il Comune di Ferrandina tra i partners della quarta edizione del Matera Film Festival in programma dal 30 settembre al 7 ottobre.

Ospiti d’onore di quest’anno il regista Terry Gilliam, protagonista di una masterclass e di una retrospettiva sulle sue opere e lo sceneggiatore e regista Peter Greenway, presidente della giuria lungometraggi.

Il CineTeatro Bellocchio, giovedì 5 ottobre e venerdì 6 ottobre, ospiterà due appuntamenti dedicati agli istituti di istruzione superiore.

Nella prima giornata, alle ore 10.00, sarà proposto in visione il docu-film di Vania Cauzillo “Il mondo è troppo per me- La storia di Vittorio Camardese”, destinata ai ragazzi delle scuole superiori di Ferrandina.

Interverranno per i saluti istituzionali il sindaco Carmine Lisanti e l’assessore alla Cultura Pierluigi Di Biase. Seguirà un incontro con la regista che dialogherà con Donato Santeramo, direttore artistico del festival.

Venerdì 6 ottobre, alle ore 10.00, sarà la volta del workshop “Donne: scritture e regie” con Lisa Nur Sultan e Paola Randi, destinata ai ragazzi delle scuole superiori di Ferrandina.

Interverranno per i saluti istituzionali il sindaco Carmine Lisanti e l’assessore all’Istruzione Maria Teresa Di Stefano.

Seguirà per la sezione “Qui e Ora” del festival la proiezione del film di Terry Gilliam “I fratelli Grimm e l’incantevole strega”, introdotto da Francesca Cristallo e Donato Santeramo, direttore artistico del festival.

Il pubblico potrà assistere a proiezioni e incontri, oltre che a Ferrandina, in altri tre luoghi su Matera.

Sono stati programmati 50 eventi, con dieci ospiti, 50 ore di proiezioni, dieci talk show, quattro presentazioni di libri.

Simbolo del Matera film festival è la Balena Giuliana, rappresentata insieme ai bambini in cammino verso un futuro misterioso.

Per le tre sezioni in concorso del festival (lungometraggi, documentari e cortometraggi) sono giunte 400 iscrizioni. Sono 26 le opere selezionate (15 corti, sei lungometraggi e cinque documentari).

Tra i Paesi presenti figurano India, Iran, Francia, Islanda, Giordania, Messico, Norvegia e Grecia.

Nel corso della manifestazione è prevista la presentazione in anteprima mondiale della miniserie inedita WInx club- la Magia dell’Italia, a cura della Rainbow.

Rai Fiction presenterà in anteprima il 16/o episodio della sesta stagione de ‘Il Paradiso delle Signore” e i primi due episodi della seconda stagione de “Il giro del mondo in 80 giorni”.