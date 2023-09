Fondazione Aidr si congratula con Mediaset per l’innovativa apertura di Tgcom24 su WhatsApp

Roma, 30 settembre – La Fondazione Aidr, sempre attenta alle evoluzioni nel mondo della comunicazione digitale, esprime i propri complimenti e riconoscimenti a Mediaset per la sua recente e brillante iniziativa: l’apertura del canale WhatsApp di Tgcom24.

Questo nuovo approccio dimostra come anche i grandi player dei media stiano abbracciando nuove modalità comunicative, per avvicinarsi maggiormente ai cittadini e fornire aggiornamenti in tempo reale, direttamente sulle piattaforme utilizzate quotidianamente dalla gente.

Il Presidente della Fondazione Aidr, Mauro Nicastri, ha dichiarato: “È una mossa significativa nel panorama mediatico italiano.

Questa iniziativa dimostra come la comunicazione stia evolvendo, e come sia cruciale per le aziende dei media stare al passo con i tempi e le aspettative del pubblico. Congratulazioni al Gruppo Mediaset per questa visione avanguardista”.

Va ricordato che la Fondazione Aidr è stata pioniera in Europa nel riconoscere l’importanza della comunicazione digitale nel giornalismo.

Con l’istituzione del Premio Digital News, abbiamo voluto premiare giornalisti, comunicatori e manager dei più influenti poli televisivi e giornalistici italiani che brillano per creatività, innovazione e pragmatismo nell’ambito dei contenuti digitali.

Guardiamo con interesse e ottimismo a questo nuovo capitolo nel panorama dei media italiani e siamo fiduciosi che altre realtà seguiranno l’esempio del Gruppo Mediaset, riconoscendo l’importanza e l’efficacia di strumenti digitali innovativi.

