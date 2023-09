In manette un giovane di Senise per possesso di droga

Operazione antidroga dei Carabinieri di Senise guidati dal Capitano Luca Gasparri, con il Nucleo Operativo . Nel primo pomeriggio di ieri 22 settembre , hanno prima eseguito una perquisizione in un casolare di campagna, dove è stato sorpreso un 28enne del posto a confezionare circa 150gr di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Altri 250gr invece erano pronti per il confezionamento e sono stati rinvenuti all’interno di un sacchetto conservati in un mobile. La perquisizione è continuata nell’abitazione del ragazzo, dove i suoi familiari hanno inizialmente posto resistenza. In quest’ultima l’esito è stato negativo. A conclusione dell’operazione il giovane è stato tratto in arresto con l’accusa di possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. All’operazione hanno partecipato anche il gruppo cinofili di Tito con i cani antidroga. La sostanza stupefacente era destinata all’uso di alcuni giovani del posto, compresi purtroppo anche numerosi minorenni. Domani la convalida dell’arresto per direttissima presso il tribunale di Lagonegro.