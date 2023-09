Trofeo CONI 2023 a Senise le gare di Canottaggio

Ancora poche ore e si aprirà ufficialmente, attraverso una Cerimonia d’Apertura, il Trofeo CONI 2023 che quest’anno è in programma dal 21 al 23 settembre in Basilicata, in diverse località della costa ionica e dell’entroterra lucano.

La Manifestazione è la più importante a livello nazionale ed è interamente dedicata agli Under 14 e prevede la partecipazione di oltre 4000 atleti provenienti da tutto lo “Stivale”.

Tra le discipline coinvolte ancora una volta spicca il canottaggio. Le gare si disputeranno venerdì 22 sul lago della diga di Monte Cotugno, ubicata nel Comune di Senise (Potenza), con la collaborazione del Comitato Regionale Puglia e Basilicata del Presidente Roberto Rizzi e del Circolo Canottieri Lucani del Presidente Massimiliano Tortorelli che ne ha curato la logistica.

Per coordinare tutta l’attività sarà presente anche il Consigliere federale Massimiliano D’Ambrosi che sarà coadiuvato dal responsabile del settore giovanile della FIC Stefano Gioia.

Al via 52 atleti, provenienti da 31 Società sparse in tutta la “Penisola”, che gareggeranno in rappresentanza di 13 Regioni.

Ogni Regione parteciperà con una squadra composta da quattro atleti, due ragazzi e due ragazze, e ognuna dovrà affrontare tre prove: una prova in barca a bordo di un “doppio” mix sulla distanza di 500 metri con virata centrale, una staffetta al remoergometro di 250 metri a testa e, infine, una corsa campestre di 500 metri a staffetta.

Al termine delle gare di tutti gli sport presenti, il Trofeo CONI sarà assegnato alla Regione che avrà ottenuto più punti, sommando al massimo i migliori 10 piazzamenti raggiunti, in ogni singola disciplina sportiva in cui sarà rappresentata.