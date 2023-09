Premio “ Rosa Maria Schiraldi ” XI Edizione

REGOLAMENTO PREMIO “ROSA MARIA SCHIRALDI”

PREMESSA

L’articolo 3 della Costituzione recita:” tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche di condizioni personali e sociali”. Purtroppo non sempre questo assunto viene rispettato; anche se abbiamo assistito soprattutto nel corso degli ultimi quarant’anni ad un processo di emancipazione della donna da un ruolo esclusivamente recitato all’interno del nucleo familiare, questo processo non può dirsi ancora concluso.

Questo premio, nel prendere spunto dalla esperienza di vita di una donna, Rosa Maria Schiraldi, moglie, madre e dirigente avisina, prematuramente conclusa nel gennaio del 2012, che ha trasferito le sue enormi qualità umane e morali all’interno del consesso avisino e più in generale del volontariato senisese, intende sottolineare la qualità dell’impegno delle donne nel tessuto sociale extrafamiliare soprattutto quando gli strumenti a disposizione sono essenzialmente la sensibilità, l’empatia, la reciprocità, la capacità di ascolto.

Ciò non appaia riduttivo perché queste non sono qualità alternative alla professionalità, alle capacità decisionali, alle conoscenze tecniche che però poco contano senza una dote relazionale, patrimonio femminile da tempo immemorabile.

REGOLAMENTO Art.1

L’Avis (Associazione Italiani Volontari del Sangue) di Senise promuove il Premio “Rosa Maria Schiraldi”. Art.2

Il Premio è riservato alle donne che si siano particolarmente distinte nel sociale attraverso le loro azioni di volontariato a favore dei soggetti più deboli, svantaggiati o comunque per il benessere comune.

Art.3

Le candidature potranno essere segnalate da chiunque attraverso obbligatoria ed esaustiva relazione scritta, debitamente firmata, che dovrà pervenire insindacabilmente entro il 28 Settembre 2023 alla segreteria del Premio ubicata presso la sede dell’Avis di Senise, via Rocco Pizzo, 16 – 85038 Senise (Pz), oppure all’indirizzo email senise.comunale@avis.it

Per le candidature pervenute a mezzo posta fa fede il timbro postale e le schede non inviate entro tale termine non saranno ammesse al concorso. Non saranno ammesse autocandidature.

Art.4

Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da un’apposita giuria composta da:

Presidente Avis di Senise e due membri del direttivo; Membro del direttivo o personalità esterna; Presidente Avis Regionale Basilicata;

Art.5 Il Premio consisterà in un’opera appositamente realizzata.

Art.6

Gli organizzatori si impegnano ad organizzare ogni anno apposita manifestazione celebrativa all’interno della quale premiare pubblicamente la vincitrice.

Art.7

Gli organizzatori provvederanno ad avvisare la vincitrice e l’esito del Premio sarà reso noto attraverso la stampa e i più diffusi canali di informazione.

Art.8

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di quanto stabilito nel presente regolamento.

Art.9

L’organizzazione del Premio è annuale e sarà a cura dell’Avis Comunale di Senise.