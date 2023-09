Migranti, Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen a Lampedusa: “Lavoriamo per voi”

Accolte dal Prefetto di Agrigento Filippo Romano e dal Governatore siciliano Renato Schifani, Meloni e von der Leyen sono accompagnate dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal commissario europeo agli Affari interni Ylva Johansson. Solo nelle ultime 24 ore sono stati oltre 20 gli sbarchi avvenuti sull’isola.

Quella della presidente della Commissione europea sarà una visita di poche ore per toccare con mano l’emergenza che l’isola sta vivendo in questi giorni. I due presidenti terranno dichiarazioni congiunte presso l’aeroporto dell’isola, rende noto Palazzo Chigi.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen – atterrate con l’aereo di Stato all’aeroporto di Lampedusa – hanno visitato l’hotspot di contrada Imbriacola per poi recarsi al molo Favaloro, dove avvengono gli sbarchi. Meloni e von der Leyen si sono a lungo fermate ad osservare le barche semidistrutte dei migranti.

All’interno dell’hotspt di Lampedusa, la premier e von der Leyen non hanno incontrato i migranti, sistemati dietro una transenna. All’interno della struttura hanno incontrato solo la Croce Rossa e l’ex Easo, l’Agenzia europea per l’asilo. Qualche migrante ha protestato per non avere avuto la possibilità di potere incontrarle.

Fuori programma intanto per la premier e la presidente della commissione Ue. Dopo l’arrivo in aeroporto il corteo, passando da via Roma, è stato fermato da un gruppo di cittadini e le due presidenti sono scese dall’auto. I cittadini, guidati da Giacomo Sferlazzo, hanno lamentato le condizioni dell’isola. E la premier ha replicato: “Stiamo lavorando per voi, anche le istituzioni europee sono oggi qui per voi”. E ha concluso: “Mandatemi una lettera in cui scrivete le problematiche dell’isola”. E ancora: “Io ci metto, come sempre, la faccia. Noi stiamo facendo il possibile”. I cittadini non volevano fare passare il convoglio di auto ma è stata la stessa premier a volere scendere a incontrare i lampedusani. Poi le due sono risalite sull’auto, dirette all’hotspot.