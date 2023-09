Justine Mattera “madrina” a Cervia

E’ stata la splendida Justine Mattera la special-guest del “Benessere in Rosa”, la giornata dimostrativa dei nuovi corsi di “Balla & Snella” Cervia, il nuovo progetto di Melina Zoccoli che riparte – a grande richiesta – lunedì prossimo con una nuova edizione autunnale.

Nella tradizionale location di via Levico 2, ad accogliere le allieve del nuovo corso è stata la soubrette americana, diventata celebre in Italia per la sua somiglianza con la divina Marilyn ed oggi influencer di successo soprattutto nel settore sport & benessere.

Una presenza per nulla casuale, visto che Justine – oltre ad avere un passato da showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante – è una grande appassionata di fitness e di stili di vita proiettati verso il benessere del corpo e della mente.

Proprio la mission dei corsi di “Balla & Snella”, la risposta ideale per chi cerca un’alternativa meno noiosa alla palestra tradizionale e desidera un’esperienza nuova e riservata esclusivamente ad un pubblico femminile: “Ho scelto ‘Balla & Snella’ – spiega Melina Zoccoli – perché dimagrire non è mai stato così divertente e sono convinta che questo format sia la risposta più efficace per ritrovare la silhouette della nostra giovinezza, l’autostima perduta ed il benessere psicofisico”.

Per la serie “squadra che vince non si cambia”, ancora una volta il “fiore all’occhiello” del corso saranno le insegnanti, un team di quattro professioniste diplomate M.I.D.A.S. di 2° livello, ovvero le confermatissime Belen Carreras, Francesca Cis, Alessia Poni e la brasiliana Cinthia Oliveira.

Quattro nomi con solide credenziali impiegate in esclusiva solo nelle sedi di Cervia e Santarcangelo in grado di garantire un percorso di allenamento inclusivo e di altissimo livello: “Il segreto del nostro successo è sicuramente la grande preparazione delle insegnanti – spiega Melina – che, oltre ad avere la capacità di coinvolgere le donne nelle varie coreografie, dispongono di una naturale predisposizione ad allacciare rapporti e relazioni.

Non a caso, pur lavorando sul corpo delle donne, la sfera che andiamo a toccare, ci tengo a sottolinearlo, è soprattutto quella della mente e del cuore”.

Aperto esclusivamente alle donne, il programma “Balla & Snella” ha una durata minima di tre mesi e garantisce – con solo due lezioni di un’ora a settimana – il miglioramento complessivo del corpo, la tonificazione di braccia, gambe, glutei e addome, la riduzione del grasso corporeo (in una lezione si bruciano dalle 400 alle 700 kcal), l’abbattimento dello stress, una postura elegante e, soprattutto, tanto divertimento.

Come recita lo slogan… senza dieta, senza palestra e senza uomini (Info ⁨353 444 5366).