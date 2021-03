Latronico: il Borgo lucano punta ad essere il primo Wellness Smart Village

In Basilicata siglato il primo accordo fra Comune di Latronico e ITS Italy, in partnership con Geolander.it e Rurarity per far nascere il primo Wellness Smart Village in Italia.

LATRONICO (PZ) – Prendi un antico borgo della Basilicata, prendi le sue Terme Lucane, conosciute fin dall’antichità per i suoi potenti rimedi curativi, amalgama il tutto con boschi millenari, la vicinanza al mare delle coste tirreniche, il grande Parco Nazionale del Pollino e il Monte Alpi, i mille sentieri.

Prendi tutta questa bellezza e mettila nelle mani attente di chi sta cercando un nuovo modello di vita e di benessere o di chi vuole investire nella rigenerazione territoriale sostenibile.

Ora innesta tutto questo con la possibilità di lavorare con il digitale anche da luoghi, un tempo ritenuti remoti, e otterrai il primo ‘Wellness Smart Village’ in Italia.

Nasce su questa visione l’accordo fra Comune di Latronico, in Basilicata, e il gruppo inglese ITS Italy per il rilancio immobiliare, residenziale, commerciale e turistico del Borgo lucano attraverso l’attrazione organizzata di investimenti esteri e nazionali.

ITS Italy, con il suo slogan: Don’t just visit, belong! Porta in Italia un modello di sviluppo e rilancio sostenibile dei borghi italiani, puntando non solo su investitori ed acquirenti immobiliari, ma anche sul supporto alle micro imprese del territorio; il tutto in sinergia con la pubblica amministrazione.

Un progetto che in pochi mesi, ed in piena pandemia, ha conquistato decine di comuni in tutta Italia.

ITS Italy si impegnerà, in prima battuta, nella rigenerazione di almeno 10 immobili del borgo di Latronico ed effettuerà le rilevazione in 3D degli immobili attraverso la partnership con il brand Geolander.it .