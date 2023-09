Federfiori-Confcommercio: assemblea martedì 19 a Potenza

Le problematiche dei titolari di imprese vendita fiori saranno affrontate martedì 19 prossimo in un’assemblea a Potenza presso la sede di Confcommercio (via Macchia San Luca 34-Centro Direzionale Abitare Franco) con inizio alle ore 15 promossa da Federfiori – la Federazione Nazionale dei fioristi italiani, aderente a Confcommercio per rilanciare la sua presenza in provincia di Potenza. All’incontro sarà presente il Presidente nazionale Federfiori dott. Rosario Alfino.

Il compito principale di Federfiori consiste nella difesa dei diritti e tutela degli interessi della categoria. Tra le sue iniziative, la lotta alle forme di commercio abusivo di fiori e piante, alla concorrenza sleale, alla proliferazione sregolata delle vendite per beneficenza di prodotti floricoli, all’eccesso di pressione fiscale e a tutto ciò che ingiustamente danneggia e sottrae risorse ai fioristi.

Angelo Lovallo, presidente di Confcommercio Potenza sottolinea l’impegno al rilancio dell’azione sindacale di una categoria che – afferma – ha subito nel corso degli anni profondi cambiamenti e segna una costante riduzione di imprese.

Siamo certi – aggiunge – che con gli strumenti giusti questa categoria, come accade in altre parti del Paese, saprà riacquistare l’attenzione che merita oltre che dal pubblico dalle istituzioni alle quali chiederemo incontri specifici. Primo passo è associarsi e fare rete.