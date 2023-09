WhatsApp estende i canali tematici a oltre 150 paesi, anche all’Italia

I canali tematici di WhatsApp, una sorta di newsletter, lanciati a giugno in pochi paesi test si estendono in oltre 150 paesi del mondo.

L’annuncio arriva dalla società e anche da un post di Mark Zuckerberg.

“Stiamo accogliendo migliaia di organizzazioni, squadre sportive, artisti e leader di pensiero che le persone possano seguire proprio all’interno di WhatsApp – afferma la piattaforma – Il nostro obiettivo è creare il servizio di trasmissione più privato disponibile.

I canali sono separati dalle chat e non è possibile vedere l’identità dei loro follower. Inoltre, ci assicuriamo di proteggere le informazioni personali sia degli amministratori che dei follower. Siamo molto soddisfatti di tutti i feedback positivi ricevuti sin dal lancio iniziale in dieci Paesi”.

Da oggi sono già attivi canali di organizzazioni, istituzioni, enti, squadre sportive, creator e artisti, che le persone possono seguire direttamente all’interno di Whatsapp.

Tra questi, Olivia Rodrigo, David Guetta, BillBoard, Mlb e diverse realtà italiane come l’Airc, la Croce Rossa Italiana, Emergency. I canali saranno disponibili in tutto il mondo nel corso delle prossime settimane, se non si vedono ancora all’interno dell’app ci si può iscrivere nella lista d’attesa per ricevere una notifica quando saranno disponibli.

Oltre a espandere i canali a livello globale, WhatsApp rende noto che sta introducendo anche una directory migliorata, le reazioni, modifiche agli aggiornamenti, modalità di inoltro.

“Continueremo ad aggiungere altre funzioni ed espandere i canali in base ai feedback che riceviamo dagli utenti. Nei prossimi mesi estenderemo la possibilità di creare un canale a chiunque voglia averlo”, conclude WhatsApp.

ANSA