Linea Verde Estate chiude la stagione parlando di Basilicata e agricoltura sociale

Una puntata tutta lucana per chiudere la stagione di Linea Verde Estate, il programma di Rai Uno che racconta agli italiani le bellezze naturali e culturali del Bel Paese e il mondo dell’agricoltura.

Giuseppe Calabrese e Angela Rafanelli hanno accompagnato il pubblico della domenica tra le bellezze di Matera e dei comuni del Metapontino.

Occasione di parlare di agricoltura sociale con l’Associazione Orto Sociale all’interno del frutteto dell’azienda agricola Tucci Marida di Rotondella.

Tra le azioni dell’associazione lucana quello di far conoscere l’agricoltura ai più piccoli attraverso moduli didattici esperienziali e di valorizzare il ruolo dell’agricoltore in chiave multifunzionale.

“Aprendo le porte a scuole e cittadini, le buone pratiche agricole sono occasione per parlare di educazione alimentare e promozione di stili alimentari sani, educazione ambientale e alla sostenibilità, conservazione della biodiversità, promozione turistica, conoscenza del patrimonio eno-gastronomico locale e orientamento al consumo di prodotti locali, trasmissione della cultura agricola e delle tradizioni rurali e contadine, offerta di servizi di welfare a persone svantaggiate e fasce deboli della popolazione – dichiarano i rappresentanti di Orto Sociale – La valenza pedagogica delle attività proposte dall’associazione rientrano a pieno titolo nell’alveo di quella “didattica del fare” che, come più volte ribadito da pedagogisti illustri e dalle più moderne politiche nel campo dell’istruzione, è un elemento centrale per la crescita di una scuola focalizzata sullo sviluppo di competenze oltre che sulla trasmissione di conoscenze.

Non ci resta che augurare un buon nuovo anno scolastico agli studenti, invitandoli a vivere un’esperienza all’aperto nelle tante fattorie ospitali e didattiche lucane”. Scuola e agricoltura, quindi, binomio perfetto per la crescita delle nuove generazioni e rivitalizzazione delle aree rurali a supporto di borghi e città.