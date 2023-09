CARABINIERI, BARDI RICEVE I COMANDANTI SCAFURI E VITA

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto questa mattina il nuovo comandante della Legione Carabinieri Basilicata, generale di brigata Giancarlo Scafuri.

Nel corso dell’incontro il presidente Bardi ha confermato la piena disponibilità della Regione Basilicata a collaborare con i reparti dell’Arma per garantire ordine pubblico e legalità ed ha espresso parole di compiacimento per gli importanti risultati conseguiti sul territorio lucano nel contrasto alla criminalità.

In mattinata il Presidente Bardi ha anche ricevuto il comandante regionale dei Carabinieri Forestali, Angelo Vita, che nei prossimi giorni lascerà l’incarico per ricoprire quello di comandante regionale Carabinieri Forestali della Puglia.

Nel formulare gli auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico, Bardi ha espresso al comandante Vita il suo vivo compiacimento per tutte le positive attività di contrasto ai reati ambientali poste in essere dai Carabinieri Forestali sul territorio regionale.