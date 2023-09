Al via la Milano Fashion week dei debutti, da Gucci a Ford

Sarà una Milano Fashion week all’insegna dei debutti eccellenti quella in programma dal 19 al 25 settembre, che ospiterà la prima sfilata Gucci con la direzione creativa di Sabato De Sarno e vedrà per la prima volta in passerella il brand Tom Ford, dove a sua volta debutta Peter Hawkings alla guida dello stile.

Novità anche in casa Bally, con il primo show realizzato da Simone Bellotti.

Realizzata con il supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Ice-Agenzia e del Comune di Milano, la Milano Fashion Week prevede in tutto 176 appuntamenti: 67 sfilate, di cui 2 doppie sfilate, 62 fisiche e 5 digitali, 72 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 33 eventi.

Tra i debutti in calendario sfilate, anche quelli dei brand Avavav, Chiara Boni, Karoline Vitto supported by Dolce&Gabbana, Rave Review e The Attico. “Non riusciamo più a trovare slot per le sfilate, c’è una densità pazzesca” ha detto il presidente della Camera della Moda Italiana Carlo Capasa, che per questo punta ad aggiungere una giornata alla Milano Fashion Week. “Stiamo parlando con le altre fashion week per avere un giorno in più a inizio settimana” ha spiegato Capasa, sottolineando che quello della Camera e dei suoi interlocutori è “un dialogo deciso”.

Rispetto al calendario presentato oggi a palazzo Marino, non ci sarebbe un aumento dei giorni, visto che le sfilate sono previste dal 19 al 25, ma di usare a pieno il primo giorno, dove solitamente non ci sono sfilate per non creare sovrapposizioni con la London Fashion Week.

Proprio il 19, in apertura della fashion week, si terrà il Breast cancer fashion show, una sfilata di sensibilizzazione sul tema del cancro al seno organizzata da Cancer Culture, Fondazione Ieo-Monzino, Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Tra gli appuntamenti della settimana, anche vari anniversari: i 70 anni dei Fratelli Rossetti, i 40 di Moschino e i 10 di Genny sotto la direzione creativa di Sara Cavazza Facchini.

Attesa per il 20 settembre quando si terrà l’evento di lancio della Collezione Moncler x Pharrell Williams.

A chiudere la settimana, domenica 24 settembre, l’appuntamento con i CNMI Sustainable Fashion Awards realizzato in collaborazione con la Ethical Fashion Initiative delle Nazioni Unite e il Comune di Milano.

Proprio l’assessora Alessia Cappello ha sottolineato l’importanza, anche economica, della fashion week per la città: Confcommercio stima infatti un indotto di 80 milioni di euro, in crescita sui 70 di marzo.

