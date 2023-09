Sicurezza sul lavoro, Giordano (Ugl):”All’assessore Merra andrebbero le scusa”.

“Oggi finalmente, plaudiamo al coraggio dell’Assessore Regionale Basilicata alle infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra che mettendoci la ‘faccia’ con sforzo, responsabilità, tenta di combattere per far uscire questo territorio dall’isolamento, incancrenito da una gestione trentennale politica di mal governo regionale”.

Per Pino Giordano, Segretario Provinciale Ugl Matera, “parliamo sulla messa in atto e completati di quei lavori attesi da anni, programmati, annunciati da tanti politici in passato solo per far cassa elettorale di consensi e mai realizzati nei decenni. Merra sicuramente non si è preoccupata, con la sua serietà, assumendo la responsabilità dovuta, ha dato il consenso per un ammodernamento essenziale in un momento da recar meno danni possibili ai passeggeri, sapendo che una situazione del genere sarebbe impensabile in tutto il resto dell’anno e che sarebbero spuntate critiche da tutti. Bene una riflessione, doverosa, dolorosa, responsabile, all’indomani del più grave incidente ferroviario degli ultimi anni, avvenuto in Piemonte, necessaria sulla sicurezza dei cantieri, in ogni settore produttivo e non esclusivamente in quello ferroviario. I cittadini della Basilicata hanno consapevolmente visto che la Regione ha affrontato una sospensione completa del servizio ferroviario sulle sue tre linee principali, che collegano il capoluogo Potenza a diverse città in Puglia e Campania, una decisione presa a causa dei lavori di manutenzione che erano già in corso, lavori necessari per migliorare le infrastrutture, che risultavano datate. Qualcuno ha voluto speculare gridando allo scandalo e facendo riempire giornali di prime pagine anche Nazionali. Ammodernamenti necessari, dunque, l’Ugl Matera – aggiunge Giordano – invitava Merra a proseguire nel suo lavoro, consapevoli che al momento della resa dei conti i lucani sapranno apprezzare il suo operato pur subendo disagi, ma convinti che lo sviluppo ferroviario regionale, che vedremo da qui in poi, sarà toccasana per poter aprire al rilancio di una regione che, purtroppo, per trentenni è stata perennemente in grande sofferenza. La cultura della sicurezza viene prima delle polemiche sui disagi che bisogna ridurre certamente al minimo ma senza aggirare i sistemi di tutela della salute di operatori e consumatori innalzando il livello di attenzione considerando tutti i rischi a cui si espongono addetti ai lavori e fruitori di opere e servizi senza cedere alla tentazione di voler “fare prima” a tutti i costi. Nessuno oggi risalta l’operato della Merra che con la sua caparbietà sarà garantito l’efficientamento e lo sviluppo dell’offerta ferroviaria, anche per valorizzare appieno gli investimenti infrastrutturali in corso e da realizzare. L’Ugl Matera ricorda anche che il contratto decennale prevede, a far data del 2026, un incremento delle percorrenze e dell’offerta commerciale, sostanzialmente per la messa in esercizio della tratta Ferrandina-Matera e si assicurerà la crescita dei livelli occupazionali. Cosa di non poco conto – conclude Giordano – è, che dal prossimo 11 settembre il Frecciarossa diretto Potenza-Milano tornerà a servire i lucani, a seguito dei lavori di potenziamento e ammodernamento della tratta regionale. Con il servizio sperimentale sarà garantito l’arrivo a Roma in sole tre ore e 5 minuti, conseguentemente anche le altre destinazioni, sino a Milano, si avvantaggeranno di questa velocizzazione: ciò avviene grazie al risultato di una prolungata, positiva negoziazione portata a termine dall’assessore Merra con Trenitalia che ha garantito risparmi ai contribuenti lucani per quasi 3 mln di euro”.