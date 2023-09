Per due giorni – giovedì 7 e venerdì 8 – il centro storico di Potenza, da via del Popolo-via IV Novembre a via Addone, diventerà un unico percorso di sapori, moda, musica ed arte. E’ l’evento “Pretoria4.Pz” presentato oggi ai giornalisti al gazebo Antica Caffetteria, piazza Matteotti, dai portavoce degli organizzatori (Rosa Solimeno, Gabriele Summa) e dal presidente di Confcommercio Angelo Lovallo, con la presenza dell’assessore comunale (cultura-turismo) Stefania D’Ottavio. Solimeno, delegata cittadina e ristoratrice, ha fatto un’anticipazione: il numero 4 scelto per indicare il Percorso cibo, moda, musica ed arte, diventa un “numero magico” perché si sta già pensando di replicare l’evento in quattro periodi dell’anno. Una sorta – ha detto – di percorso stagionale perché ogni stagione è buona per vivere il centro. Ho raccolto grande entusiasmo da parte dei miei colleghi imprenditori del centro storico che si sono autotassati per curare in ogni dettaglio la manifestazione e questo è la “molla” migliore per continuare nella rete e nell’associazionismo a fianco di Confcommercio. Sono certa ha aggiunto – che altri esercenti dopo la buona riuscita di questo primo progetto si aggiungeranno e lo condivideranno. Per Summa è stata l’occasione per prime anticipazioni su cosa diventerà l’ex Dancing di Montereale dopo l’aggiudicazione della gara per la gestione da parte della sua società ( “B & G di Gabriele Summa & C”). Già dal mese di ottobre, dopo l’ultimazione di piccoli lavori, il bar sarà in funzione con servizi particolari per il target abituale di Montereale, per famiglie, giovani, anziani, per diventare poi pizzeria-rosticceria e luogo di convivialità nel parco. Il Percorso di giovedì-venerdì sarà così la prima azione di integrazione parco Montereale-centro sino a Torre Guevara. Summa si è spinto oltre pensando già al periodo di Natale per creare una “magica atmosfera” nel centro L’assessore D’Ottavio ha parlato di “alleanza” Confcommercio-esercenti-Comune per la rivitalizzazione del centro. La collaborazione è iniziata lo scorso anno con “moda e sapori sotto le stelle” organizzata da Confcommercio. Sono convinta – ha detto – che più eventi si promuovono e più cittadini hanno l’opportunità di frequentare via Pretoria e di ritrovarne la motivazione. Per questo incoraggiamo e sosteniamo l’idea di ripetere l’evento in ogni stagione anche per valorizzare i nostri talentuosi giovani impegnati nella cultura, nella musica, nell’arte. “Confcommercio – ha sostenuto il presidente Lovallo – ha raccolto le proposte e le indicazioni di tanti titolari di attività che hanno arrichito il progetto iniziale della delegata cittadina Solimeno, nella convinzione che solo un’azione sempre più sinergica pubblico-privata può contribuire alla rigenerazione urbana del capoluogo da sempre obiettivo che intendiamo perseguire”. Il sindaco Mario Guarente infine sottolinea che “il format scelto risulterà sicuramente attrattivo e contribuirà all’impegno dell’Amministrazione Comunale a rinnovare la vitalità, le funzioni commerciali e di servizio del centro”.