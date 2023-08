Party e glamour, guida agli eventi della Mostra del cinema di Venezia

Il party, nonostante le defezioni sindacali di molte star americane, saranno numerosi per una edizione che festeggia gli 80 anni della Mostra del cinema di Venezia.

Risulta cancellato un solo evento, di Armani Beauty, che aveva in Cate Blanchett (nel consiglio direttivo del sindacato attori americano) la sua stella.

Confermata invece da Giorgio Armani la sfilata all’Arsenale del 2 settembre One Night Only e il galà charity dell’amfAR il 3 settembre a La Misericordia che onorerà Ava DuVernay e avrà Rita Ora e Leona Lewis ospiti speciali.

Sul fronte glamour la notizia per i nostalgici è l’eccezionale riapertura per due sole sere del meraviglioso viscontinano Hotel des Bains che, vestito di rosso Campari, ospiterà due party l’1 e 2 settembre (cui sono attesi il cast di Adagio di Sollima e Comandante di De Angelis), mentre tra i luoghi del festival c’è quest’anno oltre al moresco hotel Excelsior (dopo il restauro della iconica facciata si sta procedendo alla ristrutturazione delle camere e saranno aperte alcune premium suite in occasione della Mostra), la spiaggia del Des Bains, Reef Beach Bar.

I luoghi glam del festival

Campari Lounge proprio davanti l’antico Casinò del Lido è da anni il cuore glam della Mostra del cinema, di giorno luogo di incontri e conferenze e in serata per aperitivi e feste

L’hotel Excelsior ha attività tutto il giorno ma è la sala degli Stucchi il posto delle cene importanti, come quella finale del 9 settembre con i vincitori di Venezia 80. Il 3 settembre invece quello stesso luogo ospita la premiazione del Filming Italy Best Movie Awards con madrina Laura Chiatti. E sempre all’Excelsior il 6 settembre il party di Elle con Anna Ferzetti, Barbara Ronchi, Carla Signoris.

Si affaccia sul mare la M22 Terrazza: ospita quest’anno tra l’altro il 2 settembre il cocktail di Unifrance in onore del cinema francese.

Il Reef beach bar – Dopocinema Cosmopolitan del Des Bains si annuncia come uno degli hot spot con appuntamenti il 5 per il party per Next Geneation Awards (con tanti giovani attori e sembra anche qualche amato interprete di Mare Fuori) e il 6 per un evento Borsalino con la madrina di Venezia 80 e della maison piemontese di cappelli Caterina Murino.

A Venezia Palazzina Grassi disegnata da Philippe Starck ospita come ogni anno serate con dj e cene riservate. Il 4 settembre è lì, con dj Graziano Della Nebbia, il party di Vanity Fair.

Il 6 è il posto dove Scuderia AlphaTauri presenta “Whatever it Takes – the Race before the Races”, il docufilm ufficiale sul team di Formula 1, realizzato in co-produzione con Digital Lighthouse.

Sempre Venezia al Fondaco dei Tedeschi attività di make up con esperti e un servizio di consulenza personalizzato per gli outfit a cominciare dagli abiti da red carpet di Pinko e dalla collezione Constellations di Salvini.

Palazzo Ca’ Sagredo è la casa da anni del premio Kineo ideato e diretto da Rosetta Sannelli: lì il 2 settembre la premiazione, madrina l’attrice messicana Ana de la Reguera al festival con Michel Franco per il film Memory.

Sempre a Venezia l’altra location amata dalle star è il Sina Centurion Palace dove si farà il party charity di Diva e Donna il 4 settembre e il galà del premio Rotella l’8 settembre e dove al ristorante Antinoo con lo chef Giancarlo Bellino sono attesi da Sofia Coppola a Piefrancesco Favino.

ANSA