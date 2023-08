SILA EPIC DA INCORNICIARE, IN UNA GIORNATA PERFETTA DA OGNI PUNTO DI VISTA VITTORIA PER PIERPAOLO FICARA

Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate è sicuramente la Sila Epic, la marathon che si corre in uno degli angoli più suggestivi e selvaggi del nostro Paese, il Parco Nazionale della Sila in Calabria.

Quest’anno la Sila Epic si è presentata con tante novità ad iniziare dal tracciato tutto nuovo di 45 Km e 1800 m di dislivello da ripetersi due volte per il percorso Epic per un totale di 95 Km e 3600 m di dislivello.

Partenza alle ore 7 in una giornata che si preannuncia molto calda anche sotto il profilo meteorologico; si sale subito verso Monte Curcio il primo GPM di giornata dove si seleziona il gruppo dei migliori davanti Emanuele Spica (Rolling Bike), Riccardo Chiarini (Taddei Factory), Piepaolo Ficara (Rolling Bike) e Antonio Vigoroso (Cicliilario) in quarta posizione.

Intorno al cinquantesimo chilometro Pierpaolo Ficara prova ad attaccare, apre il gas e se ne va inseguito da Riccardo Chiarini che però non riesce a rispondere perdendo secondi preziosi sin da subito; dietro il divario si fa più importante con Emanuele Spica in terza posizione e ancora più staccato Antonio Vigoroso.

Ficara continua a guadagnare secondi su Chiarini, al GPM di Botte Donato, quando mancano circa 20 Km all’arrivo il biker del team Rolling Bike ha quasi due minuti di vantaggio su Chiarini.

Pierpaolo Ficara dopo 95 Km e 3600 metri di dislivello è il primo a presentarsi sul rettilineo d’arrivo andando a vincere la Sila Epic in versione Marathon con il tempo di 4h 48′ 57″ seguito in seconda posizione da Riccardo Chiarini con un ritardo di oltre 3 minuti, terzo posto per Emanuele Spica.

Un tracciato tutto nuovo per questa edizione della Sila Epic che è piaciuto molto, ottima l’organizzazione del Team Mountain Bike Sila che aggiunge in ogni edizione sempre qualcosa di nuovo per creare attenzione e spettacolarità verso l’evento silano che è diventato irrinunciabile per tantissimi appassionati.

Percorso Epic

1 PIERPAOLO FICARA Team Rollin Bike 4h 48′ 57″

2 RICCARDO CHIARINI Taddei Factory Team +03′ 43″

3 EMANUELE SPICA Team Rolling Bike +13′ 01″

4 ANTONIO VIGOROSO Team Sword Cicliilario +22′ 47″

5 ADRIANO LUCIANO CPS Professional Team +23′ 40″

6 GINO MASINO ASD Bike & Sport Team +33′ 12″

Percorso Classic

Maschile

1 ANTONIO DE LUCIA Team Eracle 2h 40′ 59″

2 ROSARIO GRAZIANO ASD Swattati Team + 01″

3 MICHELE TORCHIA ASD DRS Ciclyng +03′ 53″

4 FRANCESCO SANSEVIERO ASD Bike in Tour +04′ 00″

5 ANGELO TAGLIENTE ASD Bike Mania +05′ 00″

Femminile

1 ROSSELLA DIEZZO ASD Sirino Bike 3h 41′ 34″

2 FRANCESCA INGROSSO ASD Messapia Bikers 3h 55′ 10″

3 LUCIA MARSEGLIA ASD Grottaglie Bike 4h 28′ 21″

4 ORIELLA TOBALDO ASD Adventure Bike 5h 36′ 13″