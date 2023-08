L’Emozionante Storia dell’Inter Club Senise 1973 e il Suo Fondatore Mario Marino

Nel cuore della pittoresca regione della Basilicata, sorge un club calcistico che ha catturato l’entusiasmo e il cuore dei suoi abitanti: l’Inter Club Senise 1973.

Questa comunità di appassionati dell’Inter, intitolata e dedicata alla memoria di “Zio Mario” Marino, è diventata un punto di riferimento per gli amanti del calcio di tutte le età. La sua storia affascinante racconta di una passione travolgente, di dedizione e dell’importanza di unire le persone attraverso lo sport.

La Fondazione e la Dedicazione a “Zio Mario” Marino

Era il lontano 1973 quando “Zio Mario” Marino decise di gettare le basi di quello che sarebbe diventato uno dei club calcistici più longevi della Basilicata. Il suo amore incondizionato per l’Inter lo spinse a fondare l’Inter Club Senise, unendo i tifosi locali sotto un unico vessillo. La dedica a “Zio Mario” non solo onora il suo impegno e la sua passione, ma incarna anche l’importanza di un individuo nel plasmare la storia e la cultura di un club.

Una Storia di Longevità e Crescita

L’Inter Club Senise ha guadagnato un posto di rilievo nella regione grazie alla sua longevità e al suo impegno costante. Il club ha il merito di essere il secondo club più longevo in Basilicata, subito dopo il club di Terranova fondato nel 1971. Questo è un testimonianza dell’attaccamento dei tifosi all’Inter e della dedizione dei suoi membri nel far crescere e mantenere viva la comunità.

L’Apertura della Nuova Sede e la Comunità Variegata

Dopo 23 anni dalla sua fondazione, l’Inter Club Senise ha aperto le porte a una nuova sede,sotto la guida del nuovo presidente Nicola Lista (proprietario del ristorante Calycanthus) un passo significativo nel percorso del club. In soli 40 giorni, la sede ha accolto con gioia ben 180 tesserati di ogni età, dai più giovani bimbi di un anno al più anziano tesserato di 89 anni. Questa varietà di età e background dimostra il potere unificante dello sport e come il calcio possa abbattere le barriere generazionali.

“Vogliamo proseguire sul solco tracciato dai fondatori nel 1973-ha dichiarato il presidente Nicola Lista-con l’auspicio di migliorare ogni singola attività associativa”. Il club, molto spazioso e climatizzato è dotato di megaschermo tv, biliardo e servizio bar. Di particolare interesse le pareti interamente dipinte a mano raffiguranti simboli della tradizione interista tra cui il maxilogo e l’immagine di capitan Xavier Zanetti realizzate egregiamente da Davide Zaffiro, del direttivo del club senisese. “L’obiettivo principale -ha proseguito Nicola Lista-è accrescere sempre più l’attività associativa giornaliera che non deve ridursi esclusivamente alla partita di calcio trasmesso in tv. Un luogo di aggregazione, di amicizia, all’insegna del tifo sano, leale e appassionato per i colori della nostra squadra. Oltre alle trasferte per le gare di campionato e Champios, organizzeremo periodicamente incontri dove calcio e cultura possano dialogare”.

Un aspetto notevole è anche la presenza di circa 25 tesserate donna, che testimoniano l’inclusività del club e la passione condivisa che supera i confini di genere.

La Sede nella Via Madonna di Viggiano 42 e il 50° Compleanno

La sede dell’Inter Club Senise, situata in Via Madonna di Viggiano 42, è diventata un luogo di ritrovo e celebrazione per i tifosi dell’Inter. Non solo rappresenta un punto di incontro per discutere delle gesta della squadra, ma è diventata una parte integrante della comunità.

L’inaugurazione della sede non poteva arrivare in un momento migliore, poiché il club celebrava il suo 50° compleanno. Questo evento sottolinea la perseveranza e la passione che hanno permesso al club di raggiungere questo importante traguardo.

I Saluti delle Stelle dei Nerazzurri

La fama dell’Inter Club Senise ha superato i confini locali e persino le stelle dell’Inter hanno riconosciuto il valore e l’importanza di questa comunità. I saluti da parte di figure iconiche come Colonnese, Bergomi e il leggendario capitano Javier Zanetti sono un riconoscimento del duro lavoro svolto dal club e della sua significativa presenza nel mondo dei tifosi.

Conclusione

La storia dell’Inter Club Senise 1973 è una testimonianza del potere del calcio nell’unire le persone, trasformando una passione individuale in una comunità coesa e inclusiva. Attraverso le sfide e i successi, il club continua a dimostrare che il calcio va oltre il campo da gioco, influenzando positivamente la vita delle persone e creando legami duraturi. La dedica a “Zio Mario” Marino e il suo impegno persistente rimangono un faro guida per tutti coloro che fanno parte di questa straordinaria avventura calcistica.