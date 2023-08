I edizione del Castel Lagopesole Short Film Festival

A Lagopesole, per la sua prima edizione, il Castel Lagopesole Short Film Festival, tre giorni dedicati al mondo del cinema con una serie di incontri che si terranno nella sala cinema “Pasolini di Lagopesole frazione del comune di Avigliano in provincia di Potenza.

Dal 1 al 3 Settembre l’attenzione sarà focalizzata su registi emergenti provenienti da tutto il mondo, che giungeranno a Lagopesole per presentare i propri lavori – tantissime le tematiche affrontate – ad una giuria di altissimo livello.

Giuseppe Marco Albano, presidente della giuria, Maurizio Ravallese, Francesco Emanuele Delvecchio, Federico Briccarello, Ian Cardinali e Agostino Di Cio valuteranno attentamente ogni cortometraggio presentato (oltre 500 i lavori pervenuti da tutto il mondo) e assegneranno i premi ai lavori più meritevoli.

L’evento è organizzato dall’Associazione Artinte di Barletta fondata dal presidente Giuseppe Arcieri in collaborazione con la Fondazione Potenza Futura.

La Fondazione Potenza Futura è un ente del terzo settore che promuove e affianca le iniziative culturali, sociali e solidali nel solco della passione per il Potenza Calcio e che, attraverso lo sport, che possiede la grande capacità di educare, aggregare e ispirare, si impegna ogni giorno per combattere la povertà, la violenza e la discriminazione.

L’obiettivo è di condividere i valori dello sport, del benessere, della bellezza, della solidarietà, della tutela dell’ambiente, della sostenibilità economica e sociale per affrontare la vita in modo costruttivo così da investire sul futuro della comunità, esaltandone le capacità, a sostegno di aspirazioni e bisogni, offrendo l’opportunità di valorizzare il proprio talento.

Entusiasta dell’iniziativa il regista barlettano Giuseppe Arcieri, fondatore e direttore artistico del Festival:

“È un grande onore per noi presentare la prima edizione del Castel Lagopesole Short Film Festival all’interno di una sala cinema dedicata a Pier Paolo Pasolini: in questi tre giorni celebreremo la figura di Federico II di Svevia, valorizzeremo lo sport, grazie anche alla preziosa collaborazione con la Fondazione Potenza Futura, il cinema indipendente, le nuove generazioni, le realtà locali e, in generale, il cinema breve in tutti i suoi aspetti.

Non mancheranno presentazioni di lungometraggi con dibattiti tenuti direttamente dai registi.

Tra le tante sorprese che ci saranno, voglio anticipare con grande commozione che ci sarà l’assegnazione di due premi alla carriera: Il primo verrà assegnato al direttore della fotografia Sebastiano Celeste che ha lavorato con Pasolini, Damiano Damiani, Umberto Lenzi Carlo Lizzani, Lucio Fulci, Mario Bava, Roberto Faenza e molti altri. Ha lavorato ad oltre 100 film come direttore della fotografia.

Nel 2018 riceve il Premio Internazionale Vincenzo Crocitti alla Carriera.

Il secondo premio alla carriera verrà assegnato allo scenografo Luciano Calosso.

Un’ esperienza sul set di oltre trent’ anni, dopo aver lavorato ad oltre 60 film.

Scenografo, Costumista, candidato cinque volte per il premio David di Donatello vincitore nel 1981 per il film “Fontamara”.

Giuseppe Marco Albano, inoltre, presenterà il documentario “The South”.Il Festival, organizzato dall’associazione culturale Artinte in collaborazione con la Fondazione Potenza Futura rappresenta un’importante occasione per il Sud Italia di emergere sulla scena internazionale, consolidando la sua reputazione come centro d’eccellenza per le arti visive.

L’iniziativa ha ottenuto il libero patrocinio del Comune di Avigliano e il sostegno gratuito di:

Associazione Unla di Lagopesole, WeShort, South Italy International Short Film Festival di Barletta e Fotofilm International Short Film Festival di Istanbul.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso gratuito.