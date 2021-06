Lunedì 07 giugno la Divina Commedia in 100 borghi arriva a Rotonda

Tutto è pronto a Rotonda per ospitare, lunedì 7 giugno 2021, la “Divina Commedia in 100 borghi”, il Recital Itinerante ideato dall’Artista Matteo Fratarcangeli in omaggio ai 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri.

Il Recital è prodotto dall’Associazione Culturale “Il Tempo Nostro” e vede la collaborazione anche del Comune di Rotonda. Un viaggio di riflessione esistenziale verso il concepimento di alcuni grandi temi cari a Dante ma sottotono ai giorni nostri. Ogni giorno, l’artista, Matteo Fratarcangeli, porterà un canto diverso in un borgo diverso.

A Rotonda Fratarcangeli, interpreterà il Canto VIII del Paradiso. Appuntamento a lunedì 7 Giugno 2021, ore 21.30 presso Cine-Teatro “Selene”.

Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sarà consentito l’ingresso ad un numero limitato di spettatori per cui è importante prenotarsi al numero 338.9655314.