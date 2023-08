Da oggi al via la legge Ue sui servizi web, più trasparenza

Stiamo portando i nostri valori europei nel mondo digitale.

Con regole severe in materia di trasparenza e responsabilità, la nostra legge sui servizi digitali mira a proteggere i nostri bambini, le nostre società e le nostre democrazie.

A partire da oggi, le grandi piattaforme online devono applicare la nuova legge”. Lo ha scritto su X-Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

We’re bringing our European values into the digital world.

With strict rules on transparency and accountability, our Digital Services Act aims to protect our children, societies and democracies.

As of today, very large online platforms must apply the new law.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 25, 2023