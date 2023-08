Presidente Bardi, ‘Basilicata non reggerebbe troppi migranti’

Secondo l’ultimo incontro in Prefettura a Potenza, lo scorso luglio, la quota dei richiedenti protezione internazionale destinata alla Basilicata, è di 877 migranti: 500 per la provincia di Potenza e 377 per il Materano.

Secondo la rilevazione del Ministero dello scorso 15 agosto ci sono già 2.453 migranti accolti: 733 nella rete Sai e 1.720 nei centri di accoglienza. Più di 100 persone in più rispetto ai dati raccolti il 31 luglio.

Sulla vicenda interviene via social il governatore Vito Bardi: “Va bene la solidarietà – scrive – ma si tenga conto delle caratteristiche di una regione come la nostra, con 131 piccoli comuni.

Non possiamo reggere numeri importanti. Parlerò con il ministro Piantedosi e gli altri presidenti di Regione, ma serve piano europeo”.