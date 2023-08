Conferenza stampa Forza Italia Giovani Basilicata

Il coordinamento regionale di Forza Italia Giovani Basilicata è felice di comunicare alle agenzie di stampa e di informazione che, nella giornata di giovedì 24 agosto, alle ore 18:00 presso il “Rotò Beach” di Marina di Rotondella (MT), si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo organigramma che il movimento giovanile del partito si è dato sul territorio nelle ultime settimane.

L’iniziativa, che vedrà la partecipazione tra gli altri di dirigenti e quadri del partito, rientra nel nuovo corso che il movimento politico giovanile si è dato sotto la guida del responsabile nazionale On. Stefano Begnini, a cui va la nostra riconoscenza per il grande impegno profuso in favore del movimento giovanile in queste settimane.

Forza Italia, anche in Basilicata, risulta essere sempre di più un partito vivo ed attrattivo, capace di perorare ancora quel grande sogno di Paese che per anni ha camminato sulle gambe del nostro Presidente Silvio Berlusconi ed il cui testimone, oggi giorno, ereditiamo con grande rigore e responsabilità, certi di poter rappresentare il futuro della classe dirigente del nostro soggetto politico a tutti i livelli.

Nel corso dei lavori, saranno ufficialmente svelati i nuovi coordinatori cittadini del partito che andranno ad aggiungersi ad altri già presenti sull’intero territorio regionale.

Inoltre sarà anche l’occasione per presentare le nuove figure che si occuperanno di ruoli strategici nel movimento giovanile in Basilicata ed individuate dal Coordinatore regionale Nicola Padula insieme all’intero coordinamento regionale.