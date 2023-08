ANTICHISSIMA FIERA DELLE GRAZIE – Il Messico trionfa all’Incontro Nazionale dei Madonnari

L’arte e la tradizione sono state ancora una volta protagoniste del Ferragosto a Grazie di Curtatone, piccolo borgo mantovano affacciato sul fiume Mincio dove ogni anno si ripete uno spettacolo unico in italia. Il piazzale del Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie si colora con le opere di Madonnari provenienti da ogni parte del mondo che con il loro gessetti realizzano immagini di ispirazione sacra.

Il 49° Incontro Nazionale dei Madonnari ha visto impegnati 140 artisti, originari di 16 Paesi, che hanno dipinto ininterrottamente dal tramonto del 14 agosto alla sera del giorno dell’Assunta sul piazzale del Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie.

Ignacio De Jesus Chavez Salinas ha vinto il 49esimo Incontro Nazionale dei Madonnari di Grazie di Curtatone, aggiudicandosi il primo posto nella categoria Maestri Madonnari, con l’opera: Virgen Dolorosa. A lui spetterà il compito di realizzare l’immagine protagonista della comunicazione per la prossima edizione, che sarà la 50esima.

Questa la motivazione con cui la giuria ha premiato il 28enne artista messicano: “L’iconografia romantica si trasmuta in un atto di devozione quasi impressionistico.

Il trattamento del colore ricorda la tradizione veneta e il mantovano Bazzani; affascinante è il non finito. Il volto della Vergine è l’unico dettaglio che l’artista ha messo a fuoco in un universo che pare illuminarsi nella tenebra”.

Il presidente della giuria, Fabrizio Binacchi, Capo Redattore Centrale di Rai Vaticano, e gli altri membri di giuria – Stefano Scansani, Italo Scaietta, Paola Artoni, Fausto Salomoni, Attilio Gelati, Elena Danieli, Carlo Beduschi, Mons. Giancarlo Manzoli, Augusto Morari – hanno decretato i vincitori sul Piazzale del Santuario, davanti ad una nutrita platea di spettatori.

Oltre agli storici argomenti e temi, trattati con tecniche tradizionali e con inserimenti anche innovativi di luminescenza – la Beata Vergine Maria delle Grazie, il complesso ambientale e architettonico del Santuario e l’immagine della Madonna col bambino – si sono moltiplicati i temi visivi legati a problemi di attualità, come il dolore per la terra che brucia, i conflitti fra fratelli e la ricerca della serenità della società.

Altri argomenti delle realizzazioni dei Madonnari dell’edizione 2023, in particolare dei Madonnari semplici, sono: il dialogo col padre, la ricerca della fonte dell’amore e la devozione per Sante quali Barbara, Giulia e Lucia.

I temi trattati in particolare dai Madonnari Qualificati risultano essere: la pietà, la trinità oltre alla Vergine, anche in versione sudamericana. Nel gruppo dei Maestri Madonnari, prevalgono le immagini mariane e la ricerca della luce del mondo.

“Mi hanno molto colpito i colori forti e profondi che i Madonnari hanno utilizzato per disegnare la violenza che attualmente c’è in alcune parti del mondo, ma anche il bisogno di azzurro nella ricerca della fratellanza che dovrà essere alla base della pace ricercata” ha commentato il Presidente della giuria, Fabrizio Binacchi.

Per quanto riguarda I premi sono previsti per tre categorie di partecipanti: Maestri Madonnari, Madonnari Qualificati e Madonnari Semplici. La categoria di base è costituita dai Madonnari Semplici.

Ulteriori premi che la giuria assegnerà sono: il Premio Santuario Madonna delle Grazie, sul tema “Con MARIA, in sinergia per la PACE”; Il Premio Speciale alla Creatività, per opere inedite e originali; il Premio Opere Segnalate, da assegnare a 20 opere particolarmente caratteristiche; il Premio Parco del Mincio, il Premio Rotary, il premio Giuria Popolare.

Per la categoria dei Madonnari Qualificati:

1° classificato: Giulia Monzani con l’opera “Si chiamerà Giovanni” e passaggio alla categoria superiore di maestri Madonnari

Motivazione: Il racconto biblico è condotto con estrema lucidità, chiarezza e precisione. L’evento impossibile data l’età del personaggio femminile, è eseguito con attenzione e abilità disegnativa, risolta in modo particolare nell’espressione dei visi attenti ed increduli.

Per la categoria dei Madonnari Semplici

1° classificato: Sonia Mazereel con l’opera “Processione religiosa” e passaggio alla categoria superiore dei Madonnari Qualificati

Motivazione: Una luce bianca quasi surreale permea l’atmosfera e ridisegna i volti allegri di un gruppo di giovinetti che aprono il corteo dei devoti del loro paese in una sfocatura che fa emergere comunque soggetto per soggetto, cioè ognuno la propria personalità.

L’Incontro Nazionale dei Madonnari si svolge all’Interno dell’Antichissima Fiera delle Grazie, le cui origini risalgono al 1425. Fra le tradizioni associate a questo evento c’è l’abitudine di consumare a Ferragosto il panino con il cotechino De.co. che viene proposto nei ristoranti e nei chioschi del borgo a tutte le ore del giorno.

FOTO DI LEONARDO RIZZATO