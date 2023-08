Il plauso di Quarto per incarico partito nazionale ad on. Mattia

Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia: “Complimenti all’onorevole Aldo Mattia per la nomina a Responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura del partito”

“Doveroso esprimere soddisfazione per la nomina dell’on. Aldo Mattia a Responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia. Nomina sostenuta e messa in atto personalmente dal premier Giorgia Meloni. L’on. Mattia con le sue indiscusse capacità meritava questo riconoscimento che rappresenta solo un punto di partenza per le tante e positive iniziative messe in campo in questi anni sul territorio lucano. Siamo al cospetto di una persona la cui competenza, affidabilità e umanità costituiscono doti inconfutabili. Siamo al contempo tutti sicuri, come classe dirigente di Fratelli d’Italia in Basilicata, che la persona di Mattia continuerà a rappresentare per molto tempo ancora un punto di riferimento serio e credibile per tutti i cittadini lucani in generale e per il mondo agricolo in particolare. Complimenti Onorevole”.

Sono le dichiarazioni del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Quarto.