Giovanni Benedetto nuovo acquisto del Futsal Senise

Un altro importante innesto in casa Futsal Senise. Di fatto la società bianconera è lieta di annunciare il secondo acquisto in vista della stagione 2023-24. Si tratta, del laterale di sicuro affidamento, classe 1999, Giovanni Benedetto. L’atleta arriva in bianconero dopo aver disputato la sua prima stagione in B con la maglia del Pisticci con un cui ha firmato anche sette gol.

Ecco le prime parole del neo acquisto bianconero: “Sono molto felice di cominciare questa nuova avventura in serie B con il Futsal Senise. Non ci ho pensato due volte ad accettare la proposta del club e sono pronto a mettermi a disposizione del tecnico Masiello”.

IL CAMPIONATO: “Le squadre che sfideremo sono tutte forti e attrezzate con molte formazioni che si confermano anno dopo anno nel campionato di serie B”.

OBIETTIVI: “Per me è il primo anno che indosso una nuova maglia: perciò ringrazio la dirigenza e il tecnico Masiello per l’occasione che stanno dando. Per prima cosa spero di divertirmi lavorando sempre duramente. Oltre a ciò voglio crescere calcisticamente e professionalmente. Sono convinto che tutti insieme potremo fare molto bene”.