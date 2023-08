Andrea Hristov nuovo giocatore Potenza Calcio

Nato a Sofia (Bulgaria) il 1 marzo 1999, il calciatore riveste il ruolo di difensore ed arriva in prestito dalla società Cosenza Calcio. In carriera ha maturato 100 presenze in Efbet Liga (Serie A bulgara), 13 in Serie B e 10 in Serie C, oltre ad aver partecipato a coppe nazionali e gare di qualificazione all’Europa League. Ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024.