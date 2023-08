Salario minimo, terminato l’incontro governo-opposizioni a palazzo Chigi, è durato due ore

E’terminato, dopo circa due ore, l’incontro a Palazzo Chigi fra il governo e le opposizioni sul salario minimo.

“Nulla di nuovo, siamo a metà tra un remake della discussione in commissione e il question time del governo alle opposizioni”. In base a quanto si apprende è quanto avrebbe detto il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, durante l’incontro a Palazzo Chigi, replicando alle obiezioni della premier Giorgia Meloni sulla pdl delle opposizioni sul salario minimo

In base a quanto si apprende, dopo un’introduzione della premier Giorgia Meloni, è la volta dei leader dei partiti di minoranza che stanno intervenendo seguendo l’ordine alfabetico. In base a quanto filtra, Meloni avrebbe criticato l’impianto della proposta, sulla falsariga di quanto spiegato giorni fa nella sua rubrica social ‘gli appunti di Giorgia’, e i leader starebbero rispondendo alle obiezioni illustrando la loro proposta di legge.

“Andiamo a vedere se il governo ha novità sulla nosta proposta di salario minimo. Li abbiamo costretti a guardare in faccia la realtà sui lavoratori, intanto andiamo a sentire cos’hanno da dirci”. Lo ha detto la segreteria del Pd Elly Schlein arrivando a Palazzo Chigi.

“Illustreremo la nostra proposta nei dettagli in modo che non ci siano più equivoci, abbiamo anche dei grafici”. Lo ha detto Giuseppe Conte arrivando a Palazzo Chigi per prendere parte al vertice governo-opposizioni sul salario minimo.

Il leader di Azione, Carlo Calenda, è arrivato a Palazzo Chigi dove alle 17 è previsto il vertice tra il governo e le opposizioni sul salario minimo. Calenda ha preferito non rilasciare dichiarazioni limitandosi a rispondere, a chi gli chiedeva se fosse o meno ottimista in vista dell’incontro, di essere “ottimista per natura”.

