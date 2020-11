Camere commercio: Basilicata; adottata la Carta dei servizi L’ente la considera un “patto di trasparenza e disponibilità”

POTENZA, 09 NOV – La Camera di commercio della Basilicata ha adottato la “Carta dei servizi”, un “patto di trasparenza e disponibilità istituzionale – è scritto in una nota – che l’ente stabilisce con quanti vogliano utilizzare le prestazioni erogate.

Un documento importante non solo perché previsto dalle normative vigenti ma anche per garantire trasparenza, generare fiducia, lavorare in ottica di miglioramento continuo e programmare una crescita sostenibile nel medio e lungo periodo”

“La Carta – ha detto il presidente della Cciaa lucana, Michele Somma – ci impegna a generare un miglioramento della qualità del servizio offerto, assicurando al contempo quel senso di prossimità che gli Enti devono continuare a dimostrare nei confronti dell’utenza.

Da ‘casa delle imprese’, con servizi rivolti all’interesse primario delle aziende e dell’utenza, informare efficacemente le imprese e i cittadini sui servizi offerti e sottoporre al loro giudizio l’operato dei nostri uffici non è solo un dovere fondamentale, ma anche un’esigenza irrinunciabile verso quel costante miglioramento del rapporto con il cittadino che deve caratterizzare l’azione pubblica di ogni Ente”.

