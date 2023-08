NASCITA COMITATO PROMOTORE SOGGETTO POLITICO:BASILICATA CASA COMUNE

Oggi, 11 agosto 2023, presso il Santuario della Madonna di Picciano, ci siamo incontrati, amici provenienti da diverse esperienze ecclesiali e di impegno sociale e civile, per rispondere all’appello del Laicato cattolico lucano a una nuova stagione di impegno.

Siamo cittadini che vivono la loro esperienza quotidiana nelle comunità civili ed ecclesiali di questa Regione, nelle quali abbiamo imparato che solo nella gratuità e nella trasparenza si può servire il bene comune.

Cittadini che sentono il peso della responsabilità in questa cruciale ora della nostra storia, donne e uomini formati nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti ecclesiali presenti in Regione, o semplicemente persone che partecipano al dibattito culturale e politico nella nostra terra, come nel resto del Mezzogiorno.

Di fronte alla grave crisi di partecipazione pubblica che la Basilicata sta attraversando, sintomo del disagio che pervade le nostre comunità, ci sentiamo chiamati a impegnarci in prima persona per ricostruire la speranza di un futuro, dal quale nessuno sia escluso e nel quale ognuno possa vivere fino in fondo il proprio diritto di cittadinanza.

Avvertiamo il bisogno di discontinuità e di cambiamento largamente condiviso nella società lucana. Una discontinuità e un cambiamento necessari, non solo nei contenuti, ma soprattutto nei metodi di gestione della cosa pubblica, ormai prigioniera delle clientele.

Avvertiamo la responsabilità di interpretare le ragioni di quell’invito, costante e continuo, a una nuova stagione di impegno politico e, al contempo, di contribuire a liberare le forze sane della società civile, per troppo tempo rimaste sopite e spesso indotte dal bisogno a una condizione di silenzio.

Avvertiamo la necessità di aprire nuovi percorsi, non chiusi nelle ideologie, negli schieramenti o anche negli stessi partiti, che con le loro lotte di potere troppo spesso lasciano indietro le attese dei cittadini, il futuro della Basilicata, il domani dei troppi giovani costretti all’esodo, le istanze dei più poveri.

Vorremmo lavorare per consegnare alla società lucana una classe dirigente autorevole, autentica, in grado di ascoltare e proporre, di realizzare ponti e costruire relazioni, di interpretare i bisogni più autentici dei cittadini, disegnando una visione moderna di Mezzogiorno, nel quadro di uno sviluppo unitario del Paese.

Per questo ci rivolgiamo a tutte le donne e gli uomini di buona volontà che abitano i nostri territori, anche a coloro che, non sentendosi più rappresentati, hanno ritenuto di disertare la partecipazione agli appuntamenti democratici.

Facciamo nostro, dunque, il monito che Papa Francesco ha rivolto ai giovani di tutto il mondo riuniti a Lisbona: “Alzatevi, camminate, non abbiate paura!”, perché non è più tempo di “guardare la vita dal balcone”.

Crediamo sia necessario vivere la Politica come servizio, come “la più alta forma di carità”, avere a cuore il bene di questa Regione e della sua gente, farsi avanti e mettersi in gioco, pensare e organizzare, insieme, la crescita integrale della Basilicata.

Intendiamo lavorare nel confronto e nel dialogo con tutte le persone che vorranno impegnarsi nel progetto per una Basilicata Casa Comune.