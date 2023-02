Futsal Senise, Francesco Benedetto ” Bisogna reagire nonostante il momento delicato”

In casa Futsal Senise si vuol provare a reagire nonostante il momento delicato. Lo conferma il tecnico in seconda Francesco Benedetto in vista della sfida con il Castellana C5: “A livello mentale la reazione dev’essere un obbligo anche perché in questo 2023 ancora non abbiamo vinto subendo due ko in due derby. C’è voglia di rivalsa da parte di tutti anche se abbiamo ancora degli infortunati e degli influenzati. Non ci sono squalificati. Ci tengo a sottolineare, però, la crescita di alcuni giovani come Iacovino, Guerriero, Capalbo e Novellis”.

Verso la sfida con il Castellana C5:

“All’andata vincemmo giocando una super partita: in settimana il lavoro del tecnico Masiello portò alla vittoria. Sappiamo che sfideremo un avversario tosto e che per far punti servirà il 110% in virtù delle nostre difficoltà fisiche”.

Un commento sulla classifica:

“Per la salvezza, visto che ne scende soltanto una, ci manca solo matematica. Con lo scontro diretto a favore abbiamo un discreto vantaggio. Ovviamente vogliamo fare qualcosina in più scendendo in campo sempre per vincere e rendere agli avversari la gara difficile”.