Threads, si avvicina il lancio in Italia

A poco più di un mese dal lancio nei mercati globali, Europa esclusa, si avvicina la disponibilità di Threads anche in Italia.

L’app che si ispira al modello di Twitter-X, basata sulla rete di connessioni di Instagram, ha preannunciato l’arrivo nel nostro Paese.

Ad accorgersene proprio gli utenti di Twitter, come il blogger e l’esperto di social media, Franz Russo, che ha condiviso sui suoi canali la notifica ricevuta su Instagram: “Evidentemente qualcosa comincia a muoversi, anche se non nell’immediato.

Meta inizia ad inviare agli utenti italiani una notifica sul lancio di Threads, la sua nuova app, in Unione Europea. Per il momento si tratta solo di un promemoria”.

Nella pratica, gli iscritti a Instagram posso attivare un promemoria per essere avvisati appena Threads sarà disponibile in Italia, come nel resto dei Paesi in Unione Europea.

Nelle ultime ore, Mark Zuckerberg ha annunciato via Facebook che presto Threads avrà anche una versione web, a cui accedere da computer come accade già per gli altri social, oltre ad un aggiornamento che introdurrà una nuova funzione di ricerca.

Quest’ultima consentirà non solo di individuare specifici account, opportunità già presente, ma anche determinati post, cercando frasi e hashtag.

Accessibile in oltre 100 Paesi, tra cui Stati Uniti e Regno Unito, il progetto Threads è stato ostacolato da alcune norme del Digital Markets Act europeo che, in mancanza del consenso degli utenti, vieta alle aziende di combinare i dati raccolti da diverse piattaforme, come avviene per Meta che incrocia le informazioni di Instagram con quelle del suo nuovo social.

ANSA