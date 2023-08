Su Rai3 grande lirica dall’Arena di Verona in tre serate evento

In prima serata su Rai 3 Il barbiere di Siviglia, Tosca e Carmen, introdotte da Luca Zingaretti.

Per il terzo anno consecutivo Rai Cultura propone su Rai3 in prima serata alcuni dei titoli più amati del cartellone del Festival lirico all’Arena di Verona.

Giovedì 10 agosto su Rai3 alle 21.20 va in onda Il barbiere di Siviglia di Rossini, ambientato dal regista Hugo de Ana – che firma anche scene e costumi – in un giardino rococò.

Lo spettacolo, nato nel 2006, è stato registrato lo scorso giugno ed è proposto in prima Tv. Nel ruolo di Figaro è impegnato Dalibor Jenis. Accanto a lui Vasilisa Berzhanskaya nei panni di Rosina.

Sul podio Alessandro Bonato. L’opera è trasmessa anche in replica su Rai5 giovedì 7 settembre alle 21.15. Giovedì 17 agosto, sempre alle 21.20 su Rai3, è la volta della Tosca di Puccini, proposta anch’essa in prima Tv in un allestimento di Hugo De Ana – regista, scenografo, costumista e light designer – nato nel 2006 e registrato lo scorso luglio.

Ai sontuosi costumi d’epoca, si affiancano classici arredi e scenografie che aderiscono allo spirito dell’opera. Orchestra e Coro della Fondazione Arena sono diretti da Francesco Ivan Ciampa. Giovedì 24 agosto (sempre 21.20 su Rai3, l’appuntamento è con Carmen di Bizet, prima opera allestita da Franco Zeffirelli all’Arena nel 1995, ripresa e registrata lo scorso anno. Clémentine Margaine nel ruolo del titolo. Sul podio di Orchestra e Coro della Fondazione Arena di Verona sale Marco Armiliato.

ANSA