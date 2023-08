Ferrandina, una Settimana di Sport &Musica tra giochi, solidarietà e inclusione

Basket, beach volley, calcio. Ma anche atletica, para-hokey, bici, bocce, mototerapia, beach rugby. E ancora musica e solidarietà. Tutto questo è stato la SETTIMANA SPORTIVA FERRANDINESE organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con CSEN Basilicata e il patrocinio di Coni, Cip, Sport & Salute, Special Olympics Basilicata.

Tornei nelle varie discipline hanno coinvolto appassionati di tutte le età che, dal 31 luglio al 6 agosto, si sono divisi tra il campo di beach volley, a Villa Mattei, il nuovo campo di basket Don Sturzo, il campo Santa Maria che ha ospitato il Memorial Dirago. Poi epilogo in Piazza Plebiscito che ha ospitato le ultime due giornate della manifestazione. La ciclopedalata per le vie della città, il torneo di mini volley, gara di bocce con i ragazzi “speciali” dell’associazione L’ancora, sabato, e la mototerapia, il beach rugby, la grande parata aperta partecipata “Communiter” hanno suscitato partecipazione e entusiasmo non solo tra gli sportivi. L’Omaggio a Pino Daniele della band Gente di Frontiera e il concerto finale della tribute band Queenuendo sono state la degna conclusione di una settimana di sport e divertimento, ma senza mai perdere di vista solidarietà e inclusione.

A fine serate medaglie e coppe per tutti. Tutti vincitori. Al Santa Maria, dove questa edizione è stata aperta dai fuochi di artificio, la fiaccola dei Giochi si spegne.

Il sindaco Carmine Lisanti, ha sottolineato la bontà dell’iniziativa che ogni anno si arricchisce di nuove discipline sportive. Aspettando la prossima edizione.