SENISE: tre arresti per spaccio di droga

Operazione dei Carabinieri di Senise, guidati dal Capitano Luca Gasparri, che hanno tratto in arresto tre persone trovate in possesso di circa 30gr di eroina purissima, che suddivisa in dosi avrebbe fruttato circa 90 dosi.

I tre soggetti di età compresa tra i 25 e 32 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati, erano di rientro dalla vicina Puglia.

L’auto intercettata dal Nucleo Operativo Radiomobile è stata fermata, ed uno dei passeggeri alla vista degli uomini dell’Arma ha gettato un involucro di plastica dal finestrino. La successiva perlustrazione ha permesso ai Carabinieri di rinvenire la sostanza stupefacente.

I tre soggetti si trovano adesso agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima lunedì mattina da parte del giudice di turno.

Ormai sta diventando allarmante l’uso di sostanze stupefacenti da parte di soggetti anche di minore età nella cittadina sinnica.

Fenomeno preoccupante alla quale l’arma sta cercando di porre rimedio per evitare ancora di più il propagarsi degli eventi.