Il 6 agosto i Laghi di Monticchio ospitano Niccolò Fabi per la XXIV edizione di Vulcanica Live Festival

Sabato 5 e domenica 6 agosto 2023 le sponde dei Laghi di Monticchio ospiteranno la XXIV edizione del Vulcanica Live Festival, l’appuntamento dedicato alla musica e alle arti che l’Associazione Vulcanica di Rionero organizza dal 1999.

Sabato 5 agosto, in occasione del 50° anniversario dell’album “The dark side of the moon” dei Pink Floyd tra le antiche mura del Monastero di Sant’Ippolito alle 20:00 e in replica alle 22:00 una formazione musicale site specific di 13 musicisti inaugurerà il Festival con progetto speciale: un’esperienza multisensoriale con proiezioni, parole e musica per rivivere le atmosfere sospese e raffinate di uno dei capolavori indimenticati della storia della musica.

Domenica 6 agosto nel bosco di salici e ontani del Parco Europa sulle rive del lago Grande alle 19:00 si esibirà Niccolò Fabi per un concerto al tramonto inserito tra le tappe del suo nuovo “Solo Tour Estate 2023”, una esibizione intima e delicata in cui l’artista – che ha appena vinto la Targa Tenco per la miglior canzone con il brano “Andare Oltre” – condividerà il suo talento in un’atmosfera intima immersi nella natura. Nel corso degli anni, Niccolò Fabi ha proposto spesso la sua musica in formula acustica ma risale al 2011 il primo e unico tour in solo così, a distanza di 12 anni, l’artista mette al centro dello spettacolo il suono leggero della sua voce accompagnato da chitarra e pianoforte per alcuni appuntamenti d’eccezione tra parole e musica. Tutti gli appuntamenti di questo viaggio in acustica, infatti, sono stati scelti per la ricercatezza degli spazi, luoghi intimi in cui ascoltare con attenzione ogni vibrazione nell’aria e scambiarsi emozioni per un concerto in cui è centrale la qualità del rapporto con il pubblico.

“Il nostro Festival è figlio del territorio che abita e vive da più di venti anni” spiega Vincenzo Paolino, direttore artistico dell’iniziativa “per questo abbiamo scelto e privilegiato i luoghi più vicini alla natura per poter raccontare la nostra visione della musica: quest’anno proporremo due giorni di performance estremamente emozionanti nelle quali sarà privilegiato il rapporto con il pubblico, l’intimità, ma soprattutto saranno i luoghi la vera magia di questo Festival. Ascoltare musica immersi nel verde dei boschi e delle acque dei laghi sarà un’esperienza unica, un’opportunità per dialogare con la natura e sentirsi parte di un unico organismo”.

Durante i giorni del Festival sarà possibile scoprire i laghi e la caldera vulcanica grazie alle Escursioni vulcaniche, due appuntamenti realizzati in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità del Vulture: sabato 5 Agosto alle 10:30 con partenza sull’istmo davanti alla sede del CEAS Vulture saranno visitati i luoghi più rappresentativi della storia dell’uomo all’interno della caldera vulcanica; domenica 6 Agosto alle 15:30 con partenza sull’istmo davanti alla sede del CEAS Vulture partirà l’escursione attraverso la foresta che circonda i laghi di Monticchio per raggiungere il belvedere piccolo situato al di sopra del costone dell’abbazia di S.Michele e arrivare fino alla foresta ripariale del lago grande, dove scoprire le particolarità naturalistiche dell’area.

Per informazioni: info@associazionevulcanica.it; 348.5655627

Biglietti su: postoriservato.it