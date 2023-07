Casellati, per Forza Italia Bardi candidato in Basilicata

Per Forza Italia Vito Bardi è il candidato alle prossime elezioni in Basilicata”: lo ha detto, nel pomeriggio a Potenza, il ministro alle riforme istituzionali e coordinatrice regionale del partito, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo all’iniziativa nella quale sono stati conferiti gli incarichi in Basilicata.

“L’attuale governatore – ha spiegato – ha rivoluzionato l’assetto della regione, è una persona illuminata che è riuscita nell’intento di dare ai lucani le bollette del gas a zero euro, come mai accaduto in 40 anni.

La sua azione è stata molto positiva”.

Casellati ha chiarito che il centrodestra è “unito e coeso in Basilicata, ci sono state solo alcune incomprensioni”, riferendosi a un recente incontro con gli altri coordinatori regionali della Lega, Pasquale Pepe, e di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Quarto: “C’è una collaborazione tra tutti sul programma – ha aggiunto – il clima è sereno.

Ed anche sulle questioni al comune di Potenza il sindaco Guarente ha chiarito la sua posizione. Vedrete – ha continuato – nel tempo come Forza Italia avrà un ruolo centrale nella politica di questa regione”.

Infine, rispondendo ai giornalisti sulle polemiche politiche sorte dopo la nascita di ‘Acqua del Sud’, la società che prenderà il posto dell’Eipli nella gestione delle risorse idriche, Casellati ha concluso: “Sono stupita di questo risveglio improvviso delle opposizioni.

Non riesco a comprendere i Cinque Stelle dato che la modifica per sostituire un ente commissariato da 13 anni e che aveva 80 milioni di debiti è partita proprio da una scelta operata dal governo in cui c’erano Cinque Stelle e Lega”.

ANSA