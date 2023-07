BORGHI, LATRONICO: BENE L’INIZIATIVA DEL COMUNE DI RAPONE

“L’evento di presentazione contestuale delle due Misure che riguardano i borghi, la Linea B per la costruzione di una strategia di rigenerazione locale, e la Linea C destinata a supportare le imprese e le filiere produttive per la rigenerazione economica e umana degli stessi borghi, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul tema della rivitalizzazione delle aree interne.

Il Comune di Rapone ha costruito la propria strategia di rigenerazione sul patrimonio immateriale della fiaba creando anche connessioni internazionali, necessarie alle proiezioni di sviluppo.

Ho espresso il mio compiacimento al sindaco Felicetta Lorenzo per la puntualità e la cura con cui è stata progettata l’azione di rivitalizzazione del borgo sia per le misure materiali che per quelle immateriali.

La capacità di aver saputo intercettare le linee b e c del bando borghi ne è solo una conferma che assicura a quella comunità risorse di 2.500.000 euro che avranno un sicuro effetto leva per sostenere progetti di Intrapresa economica e sociale.

La presenza di numerosi attori privati e di soggetti sociali che hanno manifestato un sicuro interesse a partecipare ai bandi per sostenere progetti per attività economiche e sociali, è una conferma della adeguatezza delle azioni.

Apprezzato il coinvolgimento delle agenzie pubbliche regionali e statali (Sviluppo Basilicata, Apt, Invitalia) e degli attori sociali che sosterranno un sforzo creativo e progettuale.

Non è sfuggito il tratto di un programma che fa della creatività ispirata con forte qualificazione la cifra di un programma di rinascita di Rapone, il paese di una fiaba destinata a durare e ad avere successo”.

E’ quanto ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, che ieri a Rapone ha partecipato all’incontro pubblico di presentazione delle misure per la rigenerazione dei borghi.