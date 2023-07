Incidente mortale sulla strada Appia all’ingresso di Matera, una donna ha perso la vita

Una donna di 50 anni è morta e un uomo è rimasto ferito in un incidente avvenuto – per cause ancora da accertare da parte della Polizia locale e della Polizia stradale – lungo la strada statale Appia, all’ingresso di Matera.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due automobili, una Fiat Panda e una Mini Country. La donna deceduta era nella Panda, che era guidata da un uomo di 55 anni, rimasto ferito e trasportato dal 118 Basilicata soccorso all’ospedale Madonna delle Grazie della città dei Sassi. Illeso, invece, il conducente della Mini Country.

Sul posto hanno a lungo operato i Vigili del fuoco. A causa dell’incidente – secondo quanto reso noto dall’Anas – il traffico lungo la strada statale è bloccato. (ANSA).