Vini da terre estreme: Al via tour “BollEstreme”, selezionato Dragone “Ergo Sum”

In attesa dell’undicesima edizione a Matera (28-30 ottobre) di “Vini da terre estreme” (la seconda dopo il 2022), prende il via dal Veneto il tour “BollEstreme“ un percorso riservato alla viticoltura eroica, quella che è figlia della fatica e dedizione contadina, entrambe scandite dalle zone impervie e dalle ardue pendenze dove sono situati i vigneti, così difficili da conquistare.

A loro – spiega Alvaro De Anna, ideatore-organizzatore -è dedicata questa iniziativa, una serie di incontri che ci vedrà protagonisti insieme ai grandi vini del nostro Paese e non solo.

Un viaggio ideale che ci porterà dalla Liguria all’Etna attraverso il Veneto, il Friuli, il Gran Sasso e la Basilicata. Tappa finale Matera 28-30 ottobre. Assaggeremo sette bollicine “eroiche”. Per la Basilicata è stato selezionato Dragone “Ego Sum” Metodo Classico di Primitivo 2018.

E da metà luglio fino a metà ottobre, a seguito dell’accoglienza favorevole ottenuta dai Vini eroici in occasione della London Wine Fair dello scorso maggio, Vini da Terre Estreme porterà i vini eroici a Londra in una serie di iniziative che toccheranno i ristoranti stellati della città, prima di tornare in Italia per i tre grandi eventi di Matera, Treviso e Roma.

Pilota Green con il progetto “Vini da Terre Estreme” intende rendere omaggio a quest’Italia originalissima e bellissima, alle sue Terre Estreme coltivate a vite, che la rendono unica nel panorama enoico mondiale.

Da oltre dodici anni organizza in Italia e all’estero, “Vini da Terre Estreme” evento che ha l’obiettivo di valorizzare e far conoscere vini straordinari e unici – prodotti con uve coltivate in zone sconosciute, geograficamente impervie, in minuscoli fazzoletti di terra strappati in condizioni ardue alla montagna o al mare – al mondo dei consumatori evoluti, appassionati enogastronomi e ai professionisti del settore.

Un patrimonio che, con tenacia, pochi e appassionati vignaioli continuano a salvaguardare regalandoci ancora dei vini straordinari, rari, e soprattutto preziosi per il loro carattere unico.

E questo esprimono i vini estremi: la sapienza e l’esperienza di vignaioli che con passione e sacrificio lavorano in una continua sfida, che diventa eroica, verso una natura difficile, inospitale, esigente.

Da questo incontro-scontro nascono gemme rare, preziose, vini di alto valore, a volte ruvidi ma di forte carattere.

Sempre a Matera ampio spazio per gli appassionati del vino per degustazioni, scambi di informazioni con produttori, workshoop, lezioni. Anche al Sud gli amanti del vino sono in forte crescita.