Parco del Vulture, pubblicato avviso nomina Presidente. Revocata la nomina di Sperduto

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, ha revocato il Decreto n. 44 del 23 luglio 2020 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la nomina del Presidente dell’Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture” e ne ha emanato uno nuovo che è stato pubblicato sul B.U.R. n. 38 del 1/7/2023 e sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Basilicata.

Il Presidente dell’Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5 della L.R. n. 28/2017 e dell’articolo 18 dello Statuto dell’Ente, “deve essere in possesso dei requisiti di comprovata esperienza e competenza in materia amministrativa e di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale e come specificato con la norma statutaria richiamata, deve essere in possesso di esperienza in amministrazione pubblica o privata in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, conoscere il territorio e le sue problematiche ed essersi distinto per la attenzione in tema di tutela dell’ambiente”.

Gli ordini professionali, le associazioni, gli enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, le organizzazioni sindacali, le fondazioni e i singoli cittadini devono presentare le proposte di candidatura, datate e firmate, all’Ente Parco Regionale del Vulture c/o Dipartimento Ambiente Energia Regione Basilicata e, per conoscenza, all’Ufficio protocollo del Consiglio regionale Via Verrastro n. 6 – 85100 Potenza, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso (31 luglio 2023). L’intero decreto è consultabile al seguente indirizzo:

https://www.consiglio.basilicata.it/dettaglio-avvisi.html?ref_type_id=10307&detail_obj_id=252156&sub_menu_id=200811§ion_id=200812