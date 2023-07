UCRAINA. Il cardinale Matteo Zuppi il 2 luglio a Potenza per parlare della guerra in Europa e del cammino verso una pace giusta

Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, chiuderà questa sera alle ore 21 la Festa di Avvenire in Basilicata, con un incontro nell’Auditorium del Pontificio Seminario Minore. Si tratta della prima uscita pubblica del cardinale Zuppi, tornato da Mosca il 30 giugno, dove era stato inviato da Papa Francesco per proseguire la sua missione umanitaria, iniziata a Kiev con l’incontro con il presidente Zelensky. Una missione che ha acceso una piccola luce di speranza di dialogo, che rappresenta l’unica alternativa a questa guerra sempre più folle e disumana.

C’è grande attesa in Basilicata per il cardinale Zuppi, che stasera – dopo l’introduzione dell’arcivescovo di Potenza e presidente della CEB, Salvatore Ligorio – dialogherà con il francescano padre Enzo Fortunato alla Festa di Avvenire, promossa dal quotidiano della CEI, dalla Conferenza Episcopale della Basilicata e dall’Associazione Giovane Europa, presieduta da Angelo Chiorazzo, il quale racconta: “Avere il cardinale Zuppi stasera a Potenza è un grande onore per la Festa di Avvenire e per l’intera regione Basilicata. Abbiamo seguito con grande partecipazione la missione che Papa Francesco ha affidato personalmente al cardinale Zuppi, il quale è riuscito, con il carisma della sua mitezza e della sua carità, a rendere possibile un embrione di dialogo tra le parti”.