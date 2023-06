Progetto valorizzazioni giovani giocatori stagione sportiva 22/23: premiate Futsal Senise e Pol. C. S. Pisticci

La F.I.G.C. con comunicato ufficiale n. 1216 “Divisione calcio a 5”, ha stilato le classifiche definitive in ambito nazionale per il cosiddetto progetto valorizzazioni giovani calciatori. In serie B, nella top ten nazionale con oltre 120 compagini iscritte, come prima squadra dell’intero sud Italia ed unica in assoluto per due stagioni consecutive, si “conferma” il Futsal Senise.

Questo ennesimo riconoscimento per il team sinnico, è la giusta ricompensa all’impegno e alla dedizione data a chi, da tanti anni ormai, ha creduto e continua a credere con ottimismo ed abnegazione, a questo fantastico progetto.

Il premio di euro 4.000,00 in denaro è sicuramente simbolico considerando le spese complessive annuali a livello nazionale ma, allo stesso tempo, introduce con rinnovato entusiasmo la quarta stagione consecutiva in serie B con obiettivi senz’altro già chiari e prefissati. In questa speciale classifica, subito dietro il Futsal Senise, troviamo la Pol. C.S. Pisticci, la quale è stata premiata con l’undicesimo posto “nazionale” e con le stesse identiche modalità economiche.

Risultato, questo, molto importante all’esordio ufficiale in serie B, malgrado l’amara retrocessione con l’ultimo posto in classifica nella regular season.

E’ innegabile che, anche in questo contesto, c’è una base “oggettivamente” riconosciuta dalla quale poter e dover ripartire con rinnovato entusiasmo; in territorio jonico, dove la passione “della piazza” non ha davvero eguali, ci si augura si una pronta risalita ma soprattutto un nuovo coinvolgimento emotivo-sociale che questo sport da sempre ha saputo regalare all’intera comunità.