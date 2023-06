Latronico: Il sindaco De Maria annuncia l’apertura delle terme a pieno regime

Nelle terme di Latronico da un mese sono state avviate tutte le cure termali, dalla fangobalneoterapia, idromassaggi e idrokinesi alle altre cure come aerosol, ventilazioni polmonari, insufflazioni endotimpaniche, ecc. Un soggiorno alle terme può essere incredibilmente benefico per la salute del corpo e della mente, le acque termali infatti sono un valido e utile trattamento naturale per la cura di numerose patologie, tra cui dermatite, sinusite e otite, ecc.

RIAPERTO ANCHE IL CENTRO BENESSERE DOPO DUE ANNI”. Lo annuncia con orgoglio il primo cittadino di Latronico, Fausto De Maria sulla sua pagina FB.

“Stavolta scegliete una vacanza per la vostra salute, per il vostro benessere, per il relax. Voletevi bene!

Scegliete #Latronico #cittàdelbenessere Sarà per voi una bella e meravigliosa scoperta!!!

Nei prossimi giorni tante altre sorprese nel parco delle terme per avere ancora più sport & benessere”, conclude il primo cittadino della cittadina termale lucana.