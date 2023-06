Incidente stradale sulla 598, un morto, tre feriti

In uno scontro fra due auto, un uomo è deceduto. Dei tre feriti, uno in codice rosso è stato trasportato all’ospedale San Carlo di Potenza dopo essere stato intubato; gli altri due in codice giallo, uno all’ospedale di Villa d’Agri, successivamente trasferito a Potenza, e uno a quello di Policoro, sempre in codice giallo.

Sul posto sono interventi 118, Vigili del fuoco di Matera e le forze dell’ordine.