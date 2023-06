Microsoft lancia il progetto Ambizione Italia #DigitalChamps

L’intelligenza artificiale generativa, sulla scia di ChatGpt, ha il potere di migliorare le modalità di lavoro di aziende grandi e piccole.

Con questa idea, Microsoft Italia ha lanciato il progetto Ambizione Italia #DigitalChamps, che mira proprio a usare tecnologie innovative, come l’IA, per accelerare la trasformazione digitale di startup e Piccole e medie imprese.

L’obiettivo è raggiungere 10.000 Pmi e startup entro l’anno.

Per l’iniziativa, Microsoft insieme a partner tra cui Gruppo Poste Italiane, LinkedIn, Cerved, Elite e Sace, andrà alla scoperta di quelle realtà imprenditoriali già attive che però possono incrementare l’utilizzo di tecnologia per compiere un salto in avanti nel loro business.

Mettendo a fattor comune tecnologia e servizi, formazione e competenze per una crescita sostenibile, l’obiettivo è accompagnare queste aziende in un processo volto a migliorare produttività, resilienza e sostenibilità, promuovendo un impatto positivo per l’economia e la società.

Le organizzazioni che aderiranno al programma potranno beneficiare dell’accesso agevolato a nuove tecnologie e soluzioni Microsoft, partendo da una valutazione del proprio livello di maturità digitale nell’utilizzo dell’IA, per un piano di sviluppo personalizzato. Microsoft intende anche creare un network di tali organizzazioni, che possano ‘parlarsi’ e condividere idee e modi d’uso.

Secondo i dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale delle Pmi del Politecnico di Milano, le aziende che hanno dimostrato di essere più mature dal punto di vista della trasformazione digitale hanno registrato una crescita dei profitti del 18%.

Recenti dati Istat affermano come il 63% delle Piccole e medie imprese italiane consideri l’infrastruttura tecnologica ancora una criticità, con solo il 20% di loro che offre formazione interna sul digitale.

ANSA