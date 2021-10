Gift Card TheFork per un regalo gustoso sotto l’Albero

Il conto alla rovescia per Natale è iniziato da tempo, come ogni anno la domanda sorge spontanea: riuscirò a fare in tempo tutti i regali?

La risposta è sì, specialmente se ci si affida alle Gift Card come quella di TheFork che offre il duplice vantaggio di essere facilmente acquistabile, anche last minute, da chi la regala e propone talmente tante realtà tra cui scegliere che accontenta anche il palato più esigente.

Grazie a TheFork è infatti possibile acquistare questa carta regalo che permette di accedere a oltre 10.000 ristoranti in tutta Italia.

Nella selezione dei ristoranti che accettano le Gift Card sono già presenti indirizzi in grado di soddisfare tutti i gusti, inclusi alcuni ristoranti selezionati dalla Guida MICHELIN.

Le Gift Card di TheFork hanno una validità di 18 mesi, a differenza dei classici 12.

Come funzionano le Gift Card di TheFork:

1. Acquista una Gift Card online in pochi clic: scegli il valore delle Gift Card che vuoi comprare tra € 25, € 50 o € 100. Il credito della Gift Card si applica all’intero conto e può essere combinato con le offerte speciali applicate dai ristoranti su TheFork. Il beneficiario riceverà una mail con tutte le istruzioni per spendere la sua Gift Card.

2. Effettua una prenotazione per un’esperienza entro la data di scadenza: il beneficiario della Gift Card potrà scegliere tra più di 10.000 ristoranti Partner in Italia che accettano TheFork Pay per riscattare la propria Gift Card.

3. Paga il conto con la carta regalo: il beneficiario della Gift Card potrà pagare con la propria carta regalo tramite la soluzione di pagamento TheFork Pay e utilizzare l’eventuale saldo residuo per prenotazioni future.