Azione, il 30 a Potenza un confronto a più voci su Lavoro e Sviluppo in Basilicata

Venerdì 30 giugno a Potenza, presso il Park Hotel (ore 16:30), si terrà un evento dedicata alle prospettive di sviluppo per la Basilicata. L’appuntamento, organizzato dalla segreteria regionale di Azione, riunirà i principali protagonisti del settore e rappresentanti del partito per discutere delle sfide e delle opportunità che attendono la Basilicata. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna territoriale di ascolto e co-progettazione del programma di governo, “Basilicata Domani”, che ha preso il via lo scorso ottobre 2022.

Il dialogo a più voci sarà l’occasione per mettere in luce le iniziative e i progetti in corso, nonché per identificare nuove opportunità di sviluppo che possono essere sfruttate. Saranno affrontati diversi temi di rilevanza, tra cui l’innovazione tecnologica, la valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali e della cooperazione, lo sviluppo delle infrastrutture, l’agricoltura sostenibile e le nuove prospettive del lavoro. Dei tre focus in programma uno sarà dedicato al settore dell’Automotive, con testimonianze di imprenditori del comparto. L’obiettivo dell’evento è promuovere un dialogo costruttivo e creare sinergie tra tutti gli attori interessati allo sviluppo della Basilicata.

All’evento parteciperanno il segretario regionale di Azione, Donato Pessolano, il responsabile regionale Lavoro e Imprese, Paolo Laguardia, il consigliere regionale e membro della segreteria nazionale, con delega alle Regioni, Marcello Pittella.