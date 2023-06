Tajani: “Marina Berlusconi mi ha ribadito la vicinanza della famiglia a Forza Italia”

Per noi e per i capigruppo non è certamente facile oggi parlare, siamo ancora profondamente scossi e feriti per la scomparsa del nostro leader che rimarrà sempre il nostro leader”.

Lo ha detto il coordinatore azzurro Antonio Tajani in conferenza stampa con i capigruppo Paolo Barelli e Licia Ronzulli.

“Marina Berlusconi mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima e l’affetto e la vicinaza di tutta la sua famiglia a Forza Italia”, ha detto il coordinatore azzurro, riferendo di un colloquio telefonico ieri con la figlia del Cavaliere. “Marta Fascina è un deputato ed è la compagna di vita di Silvio Berlusconi, non c’è bisogno di ritagliare spazi formali”.

Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo a chi domandava se Fascina avrà un ruolo nel partito. “Il nome di Berlusconi sarà sempre nel nostro simbolo perchè questa è la sua creatura, questo è e sarà sempre il partito di Silvio Berlusconi”, ha detto.

“Lavoreremo in Europa per rafforzare il Ppe: Berlusconi ci aveva portati nella grande famiglia di De Gasperi e Schumann e lavoreremo, come indicato da lui, per creare una maggioranza popolari conservatori e liberali dopo le elezioni del 2024 che ci vedranno impegnati con nostre liste”.

Tajani, sarà eletto un presidente di FI fino al Congresso Giovedì riunione del Comitato di presidenza, rispettiamo statuto “Per rispettare l’articolo 19 dello statuto, che purtroppo prevede cosa si deve fare in caso di impedimento del presidente, giovedì prossimo si riunirà il comitato di presidenza di Forza Italia che convocherà il Comitato di presidenza. Il Consiglio nazionale sarà chiamato ad eleggere il presidente del movimento politico che dovrà guidare il movimento fino al prossimo Congresso nazionale. Dovrà essere convocato dal nuovo presidente, in base allo statuto, sentito il Consiglio nazionale. Sono gli adempimenti statutari che noi rispetteremo”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

ANSA