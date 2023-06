Giornata del sushi, celebrazioni il 18 giugno In Italia spopola il nigiri al salmone

E’ conto alla rovescia per la giornata internazionale del sushi, piatto della cucina giapponese a base di pesce crudo accompagnato da altri ingredienti, come riso, alghe nori e condimenti di vario tipo.

L’appuntamento per tutti gli appassionati dei piatto del Sol Levante è il prossimo 18 giugno.

La ricorrenza è segnalata da Glovo, piattaforma di consegne multi-categoria in Europa che “nel 2022 ha consegnato oltre 1,3 milioni di porzioni di sushi in Italia, con il picco raggiunto il 15 gennaio, giorno in cui sono stati effettuati oltre 2.371 ordini di sushi, corrispondenti a un ordine e mezzo al minuto”.

Glovo evidenzia in particolare che la crescita di consumo di sushi ha fatto registrare un +18% rispetto al 2021, con la maggior parte degli ordini effettuati nella fascia oraria della cena, alle ore 20.

Dall’analisi sul sushi emerge che il giorno in cui gli italiani amano ordinare più spesso il piatto della cucina giapponese è il sabato, mentre in termini di piatti vince il nigiri al salmone, in cima alle preferenze, seguito dall’uramaki all’avocado.

Guardando agli ingredienti, i più popolari sono salmone, avocado e tonno, mentre cala la “febbre” da California e cresce la voglia di nuovi concept come il SushiBurrito.

In termini di record, Milano guadagna la medaglia d’oro per l’ordine di sushi più grande e più costoso, mentre è Roma ad aggiudicarsi l’utente più sushi lover d’Italia con ben 527 ordini solo nel corso del 2022.

Glovo ha registrato la maggiore crescita di consumo di sushi nelle seguenti città italiane: Carini (Palermo), Carbonia (Carbonia- Iglesias), Torre Annunziata (Napoli), Bussolengo (Verona), Scorzé (Venezia), Bagheria (Palermo), Nocera Inferiore (Salerno), Silvi (Teramo).

ANSA